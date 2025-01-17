سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT)
سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT) المباشر لليوم هو USD 0.00120868. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RSFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROYAL SMART FUTURE TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.06
- تغيير سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0006170230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0008798796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0002087844478087119 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0006170230
|+51.05%
|60 يوم
|$ +0.0008798796
|+72.80%
|90 يوم
|$ +0.0002087844478087119
|+20.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-58.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RSF Coin is an innovative new blockchain Trading and Mining platform offers , safe & speedy transactions, a decentralized wallet & vault, forex trading services, blockchain technology, peerto-peer platforms to support the Trading and Mining in various assets. This cryptocurrency based on ERC20 protocol of ethereum blockchain will be majorly used in NFT, Agricultural innovations and hasstle free daily transactions across the globe. Vision is to provide one stop solutions for mining,trading, safe and speedy transactions for user base. Value addition by investing in innovations and technology.
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