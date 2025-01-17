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سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT) المباشر لليوم هو USD 0.00120868 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ROYAL SMART FUTURE TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.06 - تغيير سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0006170230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0008798796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN مقابل USD هو $ +0.0002087844478087119 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0006170230 +51.05% 60 يوم $ +0.0008798796 +72.80% 90 يوم $ +0.0002087844478087119 +20.88%

تحليل سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ROYAL SMART FUTURE TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.100293$ 0.100293 $ 0.100293 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -58.32%

معلومات سوق ROYAL SMART FUTURE TOKEN (RSFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: