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سعر Royal Finance Coin (RFC) المباشر لليوم هو USD 0.01221507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Royal Finance Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46K - تغيير سعر Royal Finance Coin خلال اليوم هو -2.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Royal Finance Coin (RFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.00027045992650464 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.0039714661 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.0035244813 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.00180303215781064 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00027045992650464 -2.16% 30 يوم $ -0.0039714661 -32.51% 60 يوم $ -0.0035244813 -28.85% 90 يوم $ -0.00180303215781064 -12.86%

تحليل سعر Royal Finance Coin (RFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Royal Finance Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0119406$ 0.0119406 $ 0.0119406 24 ساعة مرتفع $ 0.01258158$ 0.01258158 $ 0.01258158 عالية طوال الوقت $ 0.02189466$ 0.02189466 $ 0.02189466 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -2.16% تغير السعر (7 أيام) -2.95%

معلومات سوق Royal Finance Coin (RFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: