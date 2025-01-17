سعر Royal Finance Coin (RFC)
سعر Royal Finance Coin (RFC) المباشر لليوم هو USD 0.01221507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RFC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Royal Finance Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46K
- تغيير سعر Royal Finance Coin خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.00027045992650464 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.0039714661 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.0035244813 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Royal Finance Coin مقابل USD هو $ -0.00180303215781064 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00027045992650464
|-2.16%
|30 يوم
|$ -0.0039714661
|-32.51%
|60 يوم
|$ -0.0035244813
|-28.85%
|90 يوم
|$ -0.00180303215781064
|-12.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Royal Finance Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-2.16%
-2.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Royal Finance Coin (RFC), a groundbreaking crypto project supported by cutting-edge mining technology in partnership with Aruba. Our mining machines, hosted at Aruba.it, ensure that all RFC holders receive 100% of the benefits from the mined cryptocurrency funded by our presale. We are committed to expanding our mining operations by adding new machines every three months, injecting the mined crypto directly into RFC liquidity to provide tangible benefits to our community. RFC holders can also stake their vested tokens to earn an impressive 20% APY, maximizing their investment potential. Additionally, our innovative RFC Pay app allows users to create European bank accounts in seconds and seamlessly convert their crypto to fiat. Join Royal Finance Coin today and be a part of a project designed for sustainable growth and significant returns.
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