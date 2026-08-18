سعر Royal Euro اليوم

السعر المباشر لمشروع Royal Euro (REUR) اليوم هو $ 4.13، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REUR الحالي إلى USD هو $ 4.13 لكل REUR.

يحتل Royal Euro حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,008,637، مع عرض متداول قدره 15.00M REUR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REUR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.13، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.348874.

على المدى القصير، تحرك REUR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 19.80M.

معلومات سوق Royal Euro (REUR)

القيمة السوقية $ 62.01M$ 62.01M $ 62.01M الحجم (24 ساعة) $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.67B$ 20.67B $ 20.67B إمداد دورة التداول 15.00M 15.00M 15.00M إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Royal Euro هي $ 62.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.80M. العرض المتداول لـ REUR يبلغ 15.00M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.67B.