سعر ROYAL (ROYAL)
سعر ROYAL (ROYAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROYAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROYAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.53
- تغيير سعر ROYAL خلال اليوم هو +3.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ROYAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROYAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROYAL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROYAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.13%
|30 يوم
|$ 0
|-3.95%
|60 يوم
|$ 0
|-28.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROYAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+3.13%
+9.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KING Royal is a medieval fantasy idle strategy game on the Solana blockchain where players lead their KING to conquer territories, amass armies, strategically upgrade their path to victory, all while earning $ROYAL through successful attacks.
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