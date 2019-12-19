توكنوميكس Rough Love Potion (RLP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rough Love Potion (RLP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rough Love Potion (RLP) Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis. الموقع الرسمي: https://tama.meme/token/0x1467c159680db9255cc07fea22e1718fee896aae اشتر RLP الآن!

توكنوميكس Rough Love Potion (RLP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rough Love Potion (RLP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.69K $ 20.69K $ 20.69K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.69K $ 20.69K $ 20.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rough Love Potion (RLP)

توكنوميكس Rough Love Potion (RLP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rough Love Potion (RLP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RLP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RLP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RLP، استكشف السعر المباشر لتوكن RLP!

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