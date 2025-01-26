سعر Rough Love Potion (RLP)
سعر Rough Love Potion (RLP) المباشر لليوم هو USD 0.00059943. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rough Love Potion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.51K
- تغيير سعر Rough Love Potion خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rough Love Potion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rough Love Potion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rough Love Potion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rough Love Potion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.67%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rough Love Potion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
-2.67%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem. Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025. 20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury. *Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.
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