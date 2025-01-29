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سعر Rouge Studio (ROUGE) المباشر لليوم هو USD 0.01262627 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.15K . يتم تحديث سعر ROUGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rouge Studio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.23K - تغيير سعر Rouge Studio خلال اليوم هو -18.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر Rouge Studio (ROUGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rouge Studio مقابل USD هو $ -0.00278204366480808 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rouge Studio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rouge Studio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rouge Studio مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00278204366480808 -18.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rouge Studio (ROUGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rouge Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01239148$ 0.01239148 $ 0.01239148 24 ساعة مرتفع $ 0.01543463$ 0.01543463 $ 0.01543463 عالية طوال الوقت $ 0.015472$ 0.015472 $ 0.015472 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -18.05% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Rouge Studio (ROUGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: