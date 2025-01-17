سعر Rotharium (RTH)
سعر Rotharium (RTH) المباشر لليوم هو USD 1.82. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rotharium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.09
- تغيير سعر Rotharium خلال اليوم هو -0.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rotharium مقابل USD هو $ -0.009492769643333 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rotharium مقابل USD هو $ -0.2436777980 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rotharium مقابل USD هو $ +0.5459694240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rotharium مقابل USD هو $ +1.0899598724312605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.009492769643333
|-0.51%
|30 يوم
|$ -0.2436777980
|-13.38%
|60 يوم
|$ +0.5459694240
|+30.00%
|90 يوم
|$ +1.0899598724312605
|+149.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rotharium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.51%
+20.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rotharium Platform will connect Blockchain with stadard database solutions (Cloud and On-Premise) with B2C Apps.
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