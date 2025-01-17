سعر Rosnet (ROSNET)
سعر Rosnet (ROSNET) المباشر لليوم هو USD 0.0102975. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROSNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rosnet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.30
- تغيير سعر Rosnet خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rosnet مقابل USD هو $ -0.00029981151301874 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosnet مقابل USD هو $ -0.0050624342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosnet مقابل USD هو $ -0.0052561014 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosnet مقابل USD هو $ -0.018695161058936713 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00029981151301874
|-2.82%
|30 يوم
|$ -0.0050624342
|-49.16%
|60 يوم
|$ -0.0052561014
|-51.04%
|90 يوم
|$ -0.018695161058936713
|-64.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosnet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-2.82%
-10.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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