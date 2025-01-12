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سعر Rosie the Robot (ROSIE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.64K . يتم تحديث سعر ROSIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rosie the Robot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.37 - تغيير سعر Rosie the Robot خلال اليوم هو +0.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.21M

أداء سعر Rosie the Robot (ROSIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.39% 30 يوم $ 0 -21.92% 60 يوم $ 0 -18.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rosie the Robot (ROSIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosie the Robot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +0.39% تغير السعر (7 أيام) -12.70%

معلومات سوق Rosie the Robot (ROSIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: