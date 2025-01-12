سعر Rosie the Robot (ROSIE)
سعر Rosie the Robot (ROSIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.64K. يتم تحديث سعر ROSIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rosie the Robot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.37
- تغيير سعر Rosie the Robot خلال اليوم هو +0.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.21M
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خلال اليوم، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosie the Robot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.39%
|30 يوم
|$ 0
|-21.92%
|60 يوم
|$ 0
|-18.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosie the Robot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+0.39%
-12.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience.
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