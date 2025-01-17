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سعر Rosen Bridge (RSN) المباشر لليوم هو USD 0.109153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RSN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rosen Bridge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر Rosen Bridge خلال اليوم هو +3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rosen Bridge (RSN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.00378702 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ -0.0152653854 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.0369289158 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.05512358164661548 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00378702 +3.59% 30 يوم $ -0.0152653854 -13.98% 60 يوم $ +0.0369289158 +33.83% 90 يوم $ +0.05512358164661548 +102.03%

تحليل سعر Rosen Bridge (RSN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosen Bridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.104256$ 0.104256 $ 0.104256 24 ساعة مرتفع $ 0.109922$ 0.109922 $ 0.109922 عالية طوال الوقت $ 0.236418$ 0.236418 $ 0.236418 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) +3.59% تغير السعر (7 أيام) +11.64%

معلومات سوق Rosen Bridge (RSN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: