سعر Rosen Bridge (RSN)
سعر Rosen Bridge (RSN) المباشر لليوم هو USD 0.109153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RSN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rosen Bridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر Rosen Bridge خلال اليوم هو +3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.00378702 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ -0.0152653854 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.0369289158 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rosen Bridge مقابل USD هو $ +0.05512358164661548 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00378702
|+3.59%
|30 يوم
|$ -0.0152653854
|-13.98%
|60 يوم
|$ +0.0369289158
|+33.83%
|90 يوم
|$ +0.05512358164661548
|+102.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rosen Bridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.69%
+3.59%
+11.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rosen is an Ergo-centric bridge fortified with multi-layered security protection designed to bootstrap liquidity across multiple ecosystems.
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