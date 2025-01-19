سعر Rorschach (ROR)
سعر Rorschach (ROR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rorschach الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.62
- تغيير سعر Rorschach خلال اليوم هو -0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rorschach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rorschach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rorschach مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rorschach مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.16%
|30 يوم
|$ 0
|-13.82%
|60 يوم
|$ 0
|-3.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rorschach: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.16%
+1.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rorschach is a token launched as a test of the WAGMI deployer that quickly became an experimental community token on Base network bootstrapped on Farcaster with the goal of helping to give a voice to builders, artists, and creators. In the first 24 hours we gained 150 community members who are all looking to make a difference for "the nobodies", an affectionate term for people with smaller voices on social media who have something to offer to the world of crypto and just need an amplifier to get their ideas out to the world. Through a series of experiments on social media, the Rorschach community is finding ways to help elevate each other and the broader community. The first experiment is having artists submit a Rorschach or Base themed piece which we list to mint on the project's Zora collection. Artists choose the mint price, 90% goes to the artist and 10% goes to buy back ROR tokens using a Splits distributor contract. The community and dev help share that artists work and the rest of their portfolio, with the goal of getting their work seen by the world. Rorschach was fair launched on WAGMI with 100% of the tokens put into liquidity and no allocations for team members or other people. Everyone who bought Rorschach on the ground floor did so because they wanted a sense of community and believed in the project. At the time of writing, 11.06% of the supply was burned by community members who purchased the tokens themselves in the first 24 hours of trading. Further burns may be done if they are determined to be in line with community goals.
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