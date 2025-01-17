سعر Root Protocol (ISME)
سعر Root Protocol (ISME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ISME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Root Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K
- تغيير سعر Root Protocol خلال اليوم هو +2.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.55%
|30 يوم
|$ 0
|-52.62%
|60 يوم
|$ 0
|-54.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Root Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
+2.55%
-3.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Root is building an operating system with the composition of an intent-centric aggregator of digital identity, virtual accounts, social graphs, and more to enable unified access to Web3.
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