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سعر Root Protocol (ISME) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ISME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Root Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.68K - تغيير سعر Root Protocol خلال اليوم هو +2.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Root Protocol (ISME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Root Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.55% 30 يوم $ 0 -52.62% 60 يوم $ 0 -54.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Root Protocol (ISME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Root Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03960367$ 0.03960367 $ 0.03960367 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) +2.55% تغير السعر (7 أيام) -3.42%

معلومات سوق Root Protocol (ISME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: