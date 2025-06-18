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سعر RoOLZ (GODL) المباشر لليوم هو USD 0.00028272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.78K . يتم تحديث سعر GODL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RoOLZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RoOLZ خلال اليوم هو -21.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 522.99M

أداء سعر RoOLZ (GODL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.0001409251 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.0001589627 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.000823520703820543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.60% 30 يوم $ -0.0001409251 -49.84% 60 يوم $ -0.0001589627 -56.22% 90 يوم $ -0.000823520703820543 -74.44%

تحليل سعر RoOLZ (GODL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RoOLZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00028075$ 0.00028075 $ 0.00028075 24 ساعة مرتفع $ 0.00036125$ 0.00036125 $ 0.00036125 عالية طوال الوقت $ 0.02457733$ 0.02457733 $ 0.02457733 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -21.60% تغير السعر (7 أيام) -15.43%

معلومات سوق RoOLZ (GODL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: