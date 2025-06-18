سعر RoOLZ (GODL)
سعر RoOLZ (GODL) المباشر لليوم هو USD 0.00028272. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.78K. يتم تحديث سعر GODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RoOLZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RoOLZ خلال اليوم هو -21.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 522.99M
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خلال اليوم، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.0001409251 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.0001589627 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RoOLZ مقابل USD هو $ -0.000823520703820543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.60%
|30 يوم
|$ -0.0001409251
|-49.84%
|60 يوم
|$ -0.0001589627
|-56.22%
|90 يوم
|$ -0.000823520703820543
|-74.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RoOLZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-21.60%
-15.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ’ TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just “watching”, where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads ## How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). ### Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he’s well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. ### Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io.
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