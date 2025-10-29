معلومات سعر ROOKIE CARD (ROOKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002032 $ 0.00002032 $ 0.00002032 24 ساعة منخفض $ 0.00002172 $ 0.00002172 $ 0.00002172 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002032$ 0.00002032 $ 0.00002032 24 ساعة مرتفع $ 0.00002172$ 0.00002172 $ 0.00002172 عالية طوال الوقت $ 0.00038561$ 0.00038561 $ 0.00038561 أدنى سعر $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -2.25% تغير السعر (7 أيام) +7.39% تغير السعر (7 أيام) +7.39%

سعر ROOKIE CARD (ROOKIE) في الوقت الحقيقي هو $0.000021. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROOKIE بين أدنى سعر $ 0.00002032 وأعلى سعر $ 0.00002172، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROOKIE على الإطلاق هو $ 0.00038561، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001836.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROOKIE +0.65% على مدار الساعة الماضية، -2.25% على مدار 24 ساعة، و +7.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ROOKIE CARD (ROOKIE)

القيمة السوقية $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.00K$ 21.00K $ 21.00K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

القيمة السوقية الحالية لـ ROOKIE CARD هي $ 21.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROOKIE يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999925992.787776. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.00K.