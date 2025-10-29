سعر ROOKIE CARD المباشر اليوم هو 0.000021 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROOKIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROOKIE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر ROOKIE CARD المباشر اليوم هو 0.000021 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROOKIE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROOKIE بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر ROOKIE CARD (ROOKIE)

السعر المباشر لـ 1 ROOKIE إلى USD:

--
----
-2.20%1D
مخطط أسعار ROOKIE CARD (ROOKIE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:37:47 (UTC+8)

معلومات سعر ROOKIE CARD (ROOKIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00002032
$ 0.00002032$ 0.00002032
24 ساعة منخفض
$ 0.00002172
$ 0.00002172$ 0.00002172
24 ساعة مرتفع

$ 0.00002032
$ 0.00002032$ 0.00002032

$ 0.00002172
$ 0.00002172$ 0.00002172

$ 0.00038561
$ 0.00038561$ 0.00038561

$ 0.00001836
$ 0.00001836$ 0.00001836

+0.65%

-2.25%

+7.39%

+7.39%

سعر ROOKIE CARD (ROOKIE) في الوقت الحقيقي هو $0.000021. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROOKIE بين أدنى سعر $ 0.00002032 وأعلى سعر $ 0.00002172، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROOKIE على الإطلاق هو $ 0.00038561، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001836.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROOKIE +0.65% على مدار الساعة الماضية، -2.25% على مدار 24 ساعة، و +7.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ROOKIE CARD (ROOKIE)

$ 21.00K
$ 21.00K$ 21.00K

--
----

$ 21.00K
$ 21.00K$ 21.00K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,992.787776
999,925,992.787776 999,925,992.787776

القيمة السوقية الحالية لـ ROOKIE CARD هي $ 21.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROOKIE يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999925992.787776. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.00K.

سجل سعر ROOKIE CARD (ROOKIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ROOKIE CARD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROOKIE CARD مقابل USD هو $ -0.0000127275 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROOKIE CARD مقابل USD هو $ -0.0000172113 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROOKIE CARD مقابل USD هو $ -0.00019146331273647604 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.25%
30 يوم$ -0.0000127275-60.60%
60 يوم$ -0.0000172113-81.95%
90 يوم$ -0.00019146331273647604-90.11%

ما هو ROOKIE CARD ( ROOKIE )

ROOKIE CARD is the official NFT trading card project on the Solana Network. This is where communities merge by creating limited edition Rookie style trading cards for popular Meme coin projects.

Long term holders with conviction find this project to be unique and filled with unlimited potential. $Rookie is a movement that will not only bring collectible trading card NFTs to its holders but real physical retail.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

الموقع الرسمي

توقعات سعر ROOKIE CARD (USD)

كم ستكون قيمة ROOKIE CARD (ROOKIE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك ROOKIE CARD (ROOKIE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة ROOKIE CARD.

تحقق الآن من توقعات سعر ROOKIE CARD!

عملة ROOKIE إلى العملات المحلية

توكنوميكس ROOKIE CARD (ROOKIE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس ROOKIE CARD (ROOKIE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ROOKIE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول ROOKIE CARD (ROOKIE)

كم يساوي ROOKIE CARD (ROOKIE) اليوم؟
سعر ROOKIE المباشر في USD هو USD 0.000021، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ROOKIE إلى USD الحالي؟
سعر ROOKIE إلى USD الحالي هو $ 0.000021. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ ROOKIE CARD ؟
القيمة السوقية لعملة ROOKIE هي $ 21.00K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ROOKIE؟
العرض المتداول لتوكن ROOKIE هو 999.93M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ROOKIE؟
حقق ROOKIE سعرًا قياسيًا قدره 0.00038561 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ROOKIE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001836 ROOKIE.
ما هو حجم تداول ROOKIE؟
حجم تداول ROOKIE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ROOKIE هذا العام؟
قد يرتفع ROOKIE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ROOKIE لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات ROOKIE CARD (ROOKIE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

