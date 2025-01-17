سعر Rong (RONG)
سعر Rong (RONG) المباشر لليوم هو USD 1,453.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RONG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.24
- تغيير سعر Rong خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rong مقابل USD هو $ +3.33 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rong مقابل USD هو $ +25.0501734050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rong مقابل USD هو $ +318.1752110070 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rong مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +3.33
|+0.23%
|30 يوم
|$ +25.0501734050
|+1.72%
|60 يوم
|$ +318.1752110070
|+21.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+0.23%
+4.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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