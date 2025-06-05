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سعر Ronen Coin (RONEN) المباشر لليوم هو USD 0.00442643 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41M . يتم تحديث سعر RONEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ronen Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ronen Coin خلال اليوم هو +22.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ronen Coin (RONEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ +0.00082285 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ -0.0012730642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00082285 +22.83% 30 يوم $ -0.0012730642 -28.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ronen Coin (RONEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronen Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00359578$ 0.00359578 $ 0.00359578 24 ساعة مرتفع $ 0.00452796$ 0.00452796 $ 0.00452796 عالية طوال الوقت $ 0.01804124$ 0.01804124 $ 0.01804124 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +22.83% تغير السعر (7 أيام) -9.77%

معلومات سوق Ronen Coin (RONEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: