سعر Ronen Coin (RONEN)
سعر Ronen Coin (RONEN) المباشر لليوم هو USD 0.00442643. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41M. يتم تحديث سعر RONEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ronen Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ronen Coin خلال اليوم هو +22.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ +0.00082285 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ -0.0012730642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronen Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00082285
|+22.83%
|30 يوم
|$ -0.0012730642
|-28.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronen Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+22.83%
-9.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
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