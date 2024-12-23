سعر Ronda On Sui (RONDA)
سعر Ronda On Sui (RONDA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر RONDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ronda On Sui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.76K
- تغيير سعر Ronda On Sui خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.55%
|30 يوم
|$ 0
|+26.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronda On Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-5.55%
-14.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ronda is a community-driven meme token designed to blend entertainment with financial opportunity. Built to go beyond just a fun digital asset, Ronda offers holders a unique way to engage with a vibrant crypto community while tapping into the potential of decentralized finance. The token aims to foster a lighthearted yet purposeful ecosystem where users can participate in exclusive events, access future benefits within the Ronda ecosystem, and potentially grow their holdings. Ronda’s mission is to bring people together in a lively community while supporting their financial journey in a playful and innovative way.
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