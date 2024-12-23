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سعر Ronda On Sui (RONDA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر RONDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ronda On Sui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.76K - تغيير سعر Ronda On Sui خلال اليوم هو -5.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Ronda On Sui (RONDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronda On Sui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.55% 30 يوم $ 0 +26.78% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ronda On Sui (RONDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronda On Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -5.55% تغير السعر (7 أيام) -14.79%

معلومات سوق Ronda On Sui (RONDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: