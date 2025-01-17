سعر ROND (ROND)
سعر ROND (ROND) المباشر لليوم هو USD 0.00151259. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.92K
- تغيير سعر ROND خلال اليوم هو -1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ROND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROND مقابل USD هو $ -0.0003834229 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROND مقابل USD هو $ +0.0015226723 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROND مقابل USD هو $ +0.000245421353536094 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.17%
|30 يوم
|$ -0.0003834229
|-25.34%
|60 يوم
|$ +0.0015226723
|+100.67%
|90 يوم
|$ +0.000245421353536094
|+19.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-1.17%
-17.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.
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