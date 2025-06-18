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سعر Ronaldinho Coin (STAR10) المباشر لليوم هو USD 0.00019818 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.04K . يتم تحديث سعر STAR10 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ronaldinho Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ronaldinho Coin خلال اليوم هو -3.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.84M

أداء سعر Ronaldinho Coin (STAR10) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.0000240906 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.0001846226 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.013390311038554909 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.66% 30 يوم $ -0.0000240906 -12.15% 60 يوم $ -0.0001846226 -93.15% 90 يوم $ -0.013390311038554909 -98.54%

تحليل سعر Ronaldinho Coin (STAR10)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronaldinho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00019017$ 0.00019017 $ 0.00019017 24 ساعة مرتفع $ 0.0002072$ 0.0002072 $ 0.0002072 عالية طوال الوقت $ 0.387179$ 0.387179 $ 0.387179 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.66% تغير السعر (7 أيام) -4.52%

معلومات سوق Ronaldinho Coin (STAR10)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: