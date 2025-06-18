سعر Ronaldinho Coin (STAR10)
سعر Ronaldinho Coin (STAR10) المباشر لليوم هو USD 0.00019818. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.04K. يتم تحديث سعر STAR10 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ronaldinho Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ronaldinho Coin خلال اليوم هو -3.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 70.84M
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خلال اليوم، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.0000240906 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.0001846226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronaldinho Coin مقابل USD هو $ -0.013390311038554909 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.66%
|30 يوم
|$ -0.0000240906
|-12.15%
|60 يوم
|$ -0.0001846226
|-93.15%
|90 يوم
|$ -0.013390311038554909
|-98.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronaldinho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-3.66%
-4.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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