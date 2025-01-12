سعر ROLLIE (ROLLIE)
سعر ROLLIE (ROLLIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.22K. يتم تحديث سعر ROLLIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROLLIE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29
- تغيير سعر ROLLIE خلال اليوم هو +0.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.49M
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خلال اليوم، كان سعر ROLLIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROLLIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROLLIE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROLLIE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.36%
|30 يوم
|$ 0
|-24.32%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROLLIE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
+0.36%
-12.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rollie Memecoin is where fun meets fame! Designed to unite celebrities and fans, it’s a playful yet powerful token building a unique community. Rollie isn’t just a coin; it’s a vibe—where star power, blockchain innovation, and fandom collide to create something truly special. Join the fun, roll with the stars, and be part of this exciting movement. Let’s make history together! Lets conquer this together!
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