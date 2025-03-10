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سعر Rokos Matrix (MATRIX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.27K . يتم تحديث سعر MATRIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rokos Matrix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.65 - تغيير سعر Rokos Matrix خلال اليوم هو -8.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر Rokos Matrix (MATRIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rokos Matrix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rokos Matrix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rokos Matrix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rokos Matrix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.20% 30 يوم $ 0 -71.72% 60 يوم $ 0 -92.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rokos Matrix (MATRIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rokos Matrix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00184347$ 0.00184347 $ 0.00184347 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -8.20% تغير السعر (7 أيام) -32.06%

معلومات سوق Rokos Matrix (MATRIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: