سعر ROKIT (ROKIT)
سعر ROKIT (ROKIT) المباشر لليوم هو USD 0.00000944. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROKIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROKIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 78.78
- تغيير سعر ROKIT خلال اليوم هو +2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ROKIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROKIT مقابل USD هو $ -0.0000035572 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROKIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROKIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.89%
|30 يوم
|$ -0.0000035572
|-37.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROKIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+2.89%
+1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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