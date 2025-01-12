سعر ROK (ROK)
سعر ROK (ROK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.35K. يتم تحديث سعر ROK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.77
- تغيير سعر ROK خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.50M
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خلال اليوم، كان سعر ROK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-49.02%
|60 يوم
|$ 0
|-73.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.02%
-26.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I am rok.
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