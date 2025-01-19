سعر Roger (ROGER)
سعر Roger (ROGER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.73
- تغيير سعر Roger خلال اليوم هو +17.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Roger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roger مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+17.29%
|30 يوم
|$ 0
|+20.89%
|60 يوم
|$ 0
|-46.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
+17.29%
+37.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The worlds most famous hench kangaroo Roger is now on the Solana blockchain to honour his legacy
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