سعر Rodeo Finance (RDO)
سعر Rodeo Finance (RDO) المباشر لليوم هو USD 0.0036372. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rodeo Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.52
- تغيير سعر Rodeo Finance خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0007038400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0006344357 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0028250466695813535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.89%
|30 يوم
|$ -0.0007038400
|-19.35%
|60 يوم
|$ -0.0006344357
|-17.44%
|90 يوم
|$ -0.0028250466695813535
|-43.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rodeo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.89%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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