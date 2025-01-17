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سعر Rodeo Finance (RDO) المباشر لليوم هو USD 0.0036372 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rodeo Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.52 - تغيير سعر Rodeo Finance خلال اليوم هو +0.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Rodeo Finance (RDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0007038400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0006344357 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rodeo Finance مقابل USD هو $ -0.0028250466695813535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.89% 30 يوم $ -0.0007038400 -19.35% 60 يوم $ -0.0006344357 -17.44% 90 يوم $ -0.0028250466695813535 -43.71%

تحليل سعر Rodeo Finance (RDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rodeo Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00356172$ 0.00356172 $ 0.00356172 24 ساعة مرتفع $ 0.00365726$ 0.00365726 $ 0.00365726 عالية طوال الوقت $ 0.291577$ 0.291577 $ 0.291577 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.89% تغير السعر (7 أيام) -9.26%

معلومات سوق Rodeo Finance (RDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: