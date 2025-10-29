سعر Roco Finance المباشر اليوم هو 0.00833396 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROCO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROCO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Roco Finance المباشر اليوم هو 0.00833396 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ROCO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ROCO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ROCO

معلومات سعر ROCO

الموقع الرسمي لـ ROCO

اقتصاد توكن ROCO

توقعات سعر ROCO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Roco Finance

سعر Roco Finance (ROCO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ROCO إلى USD:

$0.00833396
$0.00833396$0.00833396
+0.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Roco Finance (ROCO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:26:45 (UTC+8)

معلومات سعر Roco Finance (ROCO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00793556
$ 0.00793556$ 0.00793556
24 ساعة منخفض
$ 0.00831979
$ 0.00831979$ 0.00831979
24 ساعة مرتفع

$ 0.00793556
$ 0.00793556$ 0.00793556

$ 0.00831979
$ 0.00831979$ 0.00831979

$ 6.32
$ 6.32$ 6.32

$ 0.00669942
$ 0.00669942$ 0.00669942

+2.61%

+0.84%

-12.22%

-12.22%

سعر Roco Finance (ROCO) في الوقت الحقيقي هو $0.00833396. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROCO بين أدنى سعر $ 0.00793556 وأعلى سعر $ 0.00831979، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROCO على الإطلاق هو $ 6.32، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00669942.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROCO +2.61% على مدار الساعة الماضية، +0.84% على مدار 24 ساعة، و -12.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Roco Finance (ROCO)

$ 779.23K
$ 779.23K$ 779.23K

--
----

$ 829.67K
$ 829.67K$ 829.67K

93.50M
93.50M 93.50M

99,552,583.0
99,552,583.0 99,552,583.0

القيمة السوقية الحالية لـ Roco Finance هي $ 779.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCO يبلغ 93.50M، مع إجمالي عرض 99552583.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 829.67K.

سجل سعر Roco Finance (ROCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roco Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roco Finance مقابل USD هو $ -0.0012281081 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roco Finance مقابل USD هو $ -0.0013510399 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roco Finance مقابل USD هو $ -0.000303989542856443 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.84%
30 يوم$ -0.0012281081-14.73%
60 يوم$ -0.0013510399-16.21%
90 يوم$ -0.000303989542856443-3.51%

ما هو Roco Finance ( ROCO )

Roco is a decentralized GameFi platform which provide blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Roco Finance (ROCO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Roco Finance (USD)

كم ستكون قيمة Roco Finance (ROCO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Roco Finance (ROCO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Roco Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Roco Finance!

عملة ROCO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Roco Finance (ROCO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Roco Finance (ROCO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ROCO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Roco Finance (ROCO)

كم يساوي Roco Finance (ROCO) اليوم؟
سعر ROCO المباشر في USD هو USD 0.00833396، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ROCO إلى USD الحالي؟
سعر ROCO إلى USD الحالي هو $ 0.00833396. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Roco Finance ؟
القيمة السوقية لعملة ROCO هي $ 779.23K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ROCO؟
العرض المتداول لتوكن ROCO هو 93.50M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ROCO؟
حقق ROCO سعرًا قياسيًا قدره 6.32 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ROCO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00669942 ROCO.
ما هو حجم تداول ROCO؟
حجم تداول ROCO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ROCO هذا العام؟
قد يرتفع ROCO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ROCO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:26:45 (UTC+8)

تحديثات Roco Finance (ROCO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,023.90
$113,023.90$113,023.90

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,004.49
$4,004.49$4,004.49

-2.25%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04010
$0.04010$0.04010

-13.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.52
$194.52$194.52

-2.20%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2015
$3.2015$3.2015

-17.00%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,004.49
$4,004.49$4,004.49

-2.25%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,023.90
$113,023.90$113,023.90

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.52
$194.52$194.52

-2.20%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6300
$2.6300$2.6300

-0.22%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19324
$0.19324$0.19324

-3.26%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11100
$0.11100$0.11100

+5,450.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004805
$0.00004805$0.00004805

+639.23%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000258
$0.0000000258$0.0000000258

+200.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.187
$2.187$2.187

+191.60%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000031
$0.000000000000000000000031$0.000000000000000000000031

+181.81%