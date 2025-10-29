معلومات سعر Roco Finance (ROCO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00793556 $ 0.00793556 $ 0.00793556 24 ساعة منخفض $ 0.00831979 $ 0.00831979 $ 0.00831979 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00793556$ 0.00793556 $ 0.00793556 24 ساعة مرتفع $ 0.00831979$ 0.00831979 $ 0.00831979 عالية طوال الوقت $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 أدنى سعر $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 تغير السعر (1 ساعة) +2.61% تغير السعر (1يوم) +0.84% تغير السعر (7 أيام) -12.22% تغير السعر (7 أيام) -12.22%

سعر Roco Finance (ROCO) في الوقت الحقيقي هو $0.00833396. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROCO بين أدنى سعر $ 0.00793556 وأعلى سعر $ 0.00831979، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROCO على الإطلاق هو $ 6.32، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00669942.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROCO +2.61% على مدار الساعة الماضية، +0.84% على مدار 24 ساعة، و -12.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Roco Finance (ROCO)

القيمة السوقية $ 779.23K$ 779.23K $ 779.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 829.67K$ 829.67K $ 829.67K إمداد دورة التداول 93.50M 93.50M 93.50M إجمالي العرض 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

القيمة السوقية الحالية لـ Roco Finance هي $ 779.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROCO يبلغ 93.50M، مع إجمالي عرض 99552583.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 829.67K.