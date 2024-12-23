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سعر Rocky the dog (ROCKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.68K . يتم تحديث سعر ROCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rocky the dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 681.20 - تغيير سعر Rocky the dog خلال اليوم هو +2.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Rocky the dog (ROCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rocky the dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rocky the dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rocky the dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rocky the dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.13% 30 يوم $ 0 -38.09% 60 يوم $ 0 -65.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rocky the dog (ROCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rocky the dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02927306$ 0.02927306 $ 0.02927306 تغير السعر (1 ساعة) +3.97% تغير السعر (1يوم) +2.13% تغير السعر (7 أيام) -21.34%

معلومات سوق Rocky the dog (ROCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: