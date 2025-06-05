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سعر RoboPepe (ROBOPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00000696 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.75K . يتم تحديث سعر ROBOPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RoboPepe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر RoboPepe خلال اليوم هو -0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر RoboPepe (ROBOPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ +0.0000026223 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.42% 30 يوم $ +0.0000026223 +37.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RoboPepe (ROBOPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RoboPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000691$ 0.00000691 $ 0.00000691 24 ساعة مرتفع $ 0.00000708$ 0.00000708 $ 0.00000708 عالية طوال الوقت $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -0.42% تغير السعر (7 أيام) -3.64%

معلومات سوق RoboPepe (ROBOPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: