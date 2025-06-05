سعر RoboPepe (ROBOPEPE)
سعر RoboPepe (ROBOPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00000696. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 695.75K. يتم تحديث سعر ROBOPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RoboPepe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RoboPepe خلال اليوم هو -0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ +0.0000026223 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RoboPepe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.42%
|30 يوم
|$ +0.0000026223
|+37.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RoboPepe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-0.42%
-3.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain. RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse. To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community. Our mission to revolutionize meme culture with AI technology
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