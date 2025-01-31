سعر RoboHero (ROBO)
سعر RoboHero (ROBO) المباشر لليوم هو USD 0.00037364. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.63K. يتم تحديث سعر ROBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RoboHero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94
- تغيير سعر RoboHero خلال اليوم هو -36.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 480.76M
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خلال اليوم، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.000218604895822741 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0002050823 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0002568192 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0012763619374281073 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000218604895822741
|-36.91%
|30 يوم
|$ -0.0002050823
|-54.88%
|60 يوم
|$ -0.0002568192
|-68.73%
|90 يوم
|$ -0.0012763619374281073
|-77.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RoboHero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.56%
-36.91%
-39.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.
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