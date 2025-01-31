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سعر RoboHero (ROBO) المباشر لليوم هو USD 0.00037364 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.63K . يتم تحديث سعر ROBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RoboHero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94 - تغيير سعر RoboHero خلال اليوم هو -36.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 480.76M

أداء سعر RoboHero (ROBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.000218604895822741 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0002050823 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0002568192 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RoboHero مقابل USD هو $ -0.0012763619374281073 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000218604895822741 -36.91% 30 يوم $ -0.0002050823 -54.88% 60 يوم $ -0.0002568192 -68.73% 90 يوم $ -0.0012763619374281073 -77.35%

تحليل سعر RoboHero (ROBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RoboHero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00036362$ 0.00036362 $ 0.00036362 24 ساعة مرتفع $ 0.00059326$ 0.00059326 $ 0.00059326 عالية طوال الوقت $ 0.03765838$ 0.03765838 $ 0.03765838 تغير السعر (1 ساعة) -0.56% تغير السعر (1يوم) -36.91% تغير السعر (7 أيام) -39.92%

معلومات سوق RoboHero (ROBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: