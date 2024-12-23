سعر Robo Inu Finance (RBIF)
سعر Robo Inu Finance (RBIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.03K. يتم تحديث سعر RBIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robo Inu Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر Robo Inu Finance خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57,826.27T
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خلال اليوم، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.70%
|30 يوم
|$ 0
|-4.13%
|60 يوم
|$ 0
|-3.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robo Inu Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+0.70%
-33.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROBO INU FINANCE is one of the many financial projects being spearheaded by ROBO GLOBAL INVESTMENT PTE LTD. Beyond the individuals, ROBO GLOBAL INVESTMENT aspires to create an open ecosystem where anyone, including you, can gain financial freedom. ROBO INU FINANCE leverages on blockchain technology to enhance the lives of individuals and business operations.
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