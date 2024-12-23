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سعر Robo Inu Finance (RBIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 474.03K . يتم تحديث سعر RBIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Robo Inu Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر Robo Inu Finance خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57,826.27T

أداء سعر Robo Inu Finance (RBIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Robo Inu Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.70% 30 يوم $ 0 -4.13% 60 يوم $ 0 -3.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Robo Inu Finance (RBIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Robo Inu Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -33.53%

معلومات سوق Robo Inu Finance (RBIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: