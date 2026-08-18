شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Roblox xStock المباشر اليوم هو 38.48 USD. القيمة السوقية لـ RBLXX هي 130,087 USD. تابع تحديثات أسعار RBLXX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Roblox xStock المباشر اليوم هو 38.48 USD. القيمة السوقية لـ RBLXX هي 130,087 USD. تابع تحديثات أسعار RBLXX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RBLXX

معلومات سعر RBLXX

ما هو RBLXX

الوثيقة البيضاء لـ RBLXX

الموقع الرسمي لـ RBLXX

اقتصاد توكن RBLXX

توقعات سعر RBLXX

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Roblox xStock

سعر Roblox xStock (RBLXX)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RBLXX إلى USD:

$38.48
$38.48$38.48
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Roblox xStock (RBLXX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:21:18 (UTC+8)

سعر Roblox xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Roblox xStock (RBLXX) اليوم هو $ 38.48، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RBLXX الحالي إلى USD هو $ 38.48 لكل RBLXX.

يحتل Roblox xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,087، مع عرض متداول قدره 3.38K RBLXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RBLXX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 57.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 35.71.

على المدى القصير، تحرك RBLXX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.39.

معلومات سوق Roblox xStock (RBLXX)

$ 130.09K
$ 130.09K$ 130.09K

$ 29.39
$ 29.39$ 29.39

$ 51.45M
$ 51.45M$ 51.45M

3.38K
3.38K 3.38K

1,337,044.016037341
1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

القيمة السوقية الحالية لـ Roblox xStock هي $ 130.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.39. العرض المتداول لـ RBLXX يبلغ 3.38K، مع إجمالي عرض 1337044.016037341. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.45M.

سجل سعر Roblox xStock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 57.05
$ 57.05$ 57.05

$ 35.71
$ 35.71$ 35.71

--

--

+4.26%

+4.26%

سجل سعر Roblox xStock (RBLXX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roblox xStock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roblox xStock مقابل USD هو $ -11.5201616400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roblox xStock مقابل USD هو $ -5.9551378640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roblox xStock مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -11.5201616400-29.93%
60 يوم$ -5.9551378640-15.47%
90 يوم----

توقعات أسعار Roblox xStock

Roblox xStock (RBLXX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RBLXX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRoblox xStock (RBLXX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Roblox xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Roblox xStock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RBLXX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Roblox xStock.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن Roblox xStock

ما هو سعر التداول المباشر لـ Roblox xStock اليوم؟

يبلغ سعر تداول Roblox xStock الحالي $38.48، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ RBLXX؟

سجلت RBLXX حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Roblox xStock اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Roblox xStock تحركًا في السعر بنسبة --%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Roblox xStock اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Roblox xStock بين $0.0 و$0.0، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Roblox xStock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:21:18 (UTC+8)

تحديثات Roblox xStock (RBLXX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Roblox xStock

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2404
$0.2404$0.2404

+701.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01526
$0.01526$0.01526

+281.50%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031848
$0.031848$0.031848

-9.95%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06985
$0.06985$0.06985

+1.23%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2404
$0.2404$0.2404

+701.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004509
$0.0004509$0.0004509

+210.96%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01568
$0.01568$0.01568

+117.77%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002695
$0.0002695$0.0002695

+27.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2886
$1.2886$1.2886

+51.42%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟