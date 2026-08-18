سعر Roblox xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Roblox xStock (RBLXX) اليوم هو $ 38.48، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RBLXX الحالي إلى USD هو $ 38.48 لكل RBLXX.

يحتل Roblox xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 130,087، مع عرض متداول قدره 3.38K RBLXX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RBLXX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 57.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 35.71.

على المدى القصير، تحرك RBLXX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.39.

معلومات سوق Roblox xStock (RBLXX)

القيمة السوقية $ 130.09K$ 130.09K $ 130.09K الحجم (24 ساعة) $ 29.39$ 29.39 $ 29.39 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.45M$ 51.45M $ 51.45M إمداد دورة التداول 3.38K 3.38K 3.38K إجمالي العرض 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

القيمة السوقية الحالية لـ Roblox xStock هي $ 130.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.39. العرض المتداول لـ RBLXX يبلغ 3.38K، مع إجمالي عرض 1337044.016037341. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.45M.