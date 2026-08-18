سعر ROBINHOODIES اليوم

السعر المباشر لمشروع ROBINHOODIES (ROBINHOODIES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBINHOODIES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBINHOODIES.

يحتل ROBINHOODIES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,779.99، مع عرض متداول قدره 904.17M ROBINHOODIES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBINHOODIES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBINHOODIES بمقدار +0.30% خلال الساعة الماضية و+16.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ROBINHOODIES (ROBINHOODIES)

القيمة السوقية $ 11.78K$ 11.78K $ 11.78K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K إمداد دورة التداول 904.17M 904.17M 904.17M إجمالي العرض 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616

القيمة السوقية الحالية لـ ROBINHOODIES هي $ 11.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBINHOODIES يبلغ 904.17M، مع إجمالي عرض 904168957.3081616. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.03K.