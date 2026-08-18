سعر Robinhood Pepe اليوم

السعر المباشر لمشروع Robinhood Pepe (REPE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REPE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل REPE.

يحتل Robinhood Pepe حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,437، مع عرض متداول قدره 1.00B REPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REPE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00519791، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك REPE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-57.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Robinhood Pepe (REPE)

القيمة السوقية $ 64.44K$ 64.44K $ 64.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.44K$ 64.44K $ 64.44K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robinhood Pepe هي $ 64.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REPE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.44K.