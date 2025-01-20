سعر Robin Rug (RUG)
سعر Robin Rug (RUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.69K. يتم تحديث سعر RUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robin Rug الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.80K
- تغيير سعر Robin Rug خلال اليوم هو -43.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Robin Rug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robin Rug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robin Rug مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robin Rug مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-43.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robin Rug: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.09%
-43.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation.
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