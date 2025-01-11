سعر Robin on Cronos (ROBIN)
سعر Robin on Cronos (ROBIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROBIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robin on Cronos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 242.61
- تغيير سعر Robin on Cronos خلال اليوم هو +2.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.47%
|30 يوم
|$ 0
|-40.77%
|60 يوم
|$ 0
|-60.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robin on Cronos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
+2.47%
-18.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROBIN is a community-driven meme token on the Cronos network, but who is Robin? Robin is a Cronos universe fictional super hero born out of the vibrant Cronos OG community. We're not just about fun; we're dedicated to building a loyal community of investors (the "croFam") and creating opportunities. ROBIN serves as the main utility token for NFT and token staking services on the Robin Token Launchpad platform.
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