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سعر Robin on Cronos (ROBIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ROBIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Robin on Cronos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 242.61 - تغيير سعر Robin on Cronos خلال اليوم هو +2.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Robin on Cronos (ROBIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Robin on Cronos مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.47% 30 يوم $ 0 -40.77% 60 يوم $ 0 -60.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Robin on Cronos (ROBIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Robin on Cronos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +2.47% تغير السعر (7 أيام) -18.80%

معلومات سوق Robin on Cronos (ROBIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: