معلومات سعر Robert (ROBERT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00010412 24 ساعة مرتفع $ 0.0001242 عالية طوال الوقت $ 0.00258802 أدنى سعر $ 0.00005417 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -16.06% تغير السعر (7 أيام) +3.89%

سعر Robert (ROBERT) في الوقت الحقيقي هو $0.00010425. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROBERT بين أدنى سعر $ 0.00010412 وأعلى سعر $ 0.0001242، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROBERT على الإطلاق هو $ 0.00258802، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005417.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROBERT -0.06% على مدار الساعة الماضية، -16.06% على مدار 24 ساعة، و +3.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Robert (ROBERT)

القيمة السوقية $ 10.42K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.42K إمداد دورة التداول 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robert هي $ 10.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBERT يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.42K.