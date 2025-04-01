توكنوميكس Rob Banks (BANKS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rob Banks (BANKS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rob Banks (BANKS) Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better. الموقع الرسمي: https://www.banksonbase.com الوثيقة البيضاء: https://www.banksonbase.com/wp-content/uploads/2025/04/Rob-Banks-Whitepaper.pdf اشتر BANKS الآن!

توكنوميكس Rob Banks (BANKS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rob Banks (BANKS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 780.87K $ 780.87K $ 780.87K إجمالي العرض: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B العرض المتداول: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 780.87K $ 780.87K $ 780.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rob Banks (BANKS)

توكنوميكس Rob Banks (BANKS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rob Banks (BANKS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BANKS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANKS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANKS، استكشف السعر المباشر لتوكن BANKS!

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