سعر ROAI Scalper اليوم

السعر المباشر لمشروع ROAI Scalper (ROAI) اليوم هو $ 0.01006899، مع تغير بنسبة 2.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROAI الحالي إلى USD هو $ 0.01006899 لكل ROAI.

يحتل ROAI Scalper حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 956,554، مع عرض متداول قدره 95.00M ROAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROAI بين $ 0.00985075 (أدنى) و$ 0.01009221 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01432581، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0026674.

على المدى القصير، تحرك ROAI بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و-5.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 756.83.

معلومات سوق ROAI Scalper (ROAI)

القيمة السوقية $ 956.55K$ 956.55K $ 956.55K الحجم (24 ساعة) $ 756.83$ 756.83 $ 756.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M إمداد دورة التداول 95.00M 95.00M 95.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ROAI Scalper هي $ 956.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 756.83. العرض المتداول لـ ROAI يبلغ 95.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.01M.