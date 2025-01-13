سعر Roach Rally (ROACH)
سعر Roach Rally (ROACH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROACH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roach Rally الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.20
- تغيير سعر Roach Rally خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROACH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROACH.
خلال اليوم، كان سعر Roach Rally مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roach Rally مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roach Rally مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roach Rally مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-83.84%
|60 يوم
|$ 0
|-83.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roach Rally: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Live Cockroach Racing on Base chain. Watch four roaches scurry their way to victory an inch at a time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ROACH إلى AUD
A$--
|1 ROACH إلى GBP
￡--
|1 ROACH إلى EUR
€--
|1 ROACH إلى USD
$--
|1 ROACH إلى MYR
RM--
|1 ROACH إلى TRY
₺--
|1 ROACH إلى JPY
¥--
|1 ROACH إلى RUB
₽--
|1 ROACH إلى INR
₹--
|1 ROACH إلى IDR
Rp--
|1 ROACH إلى PHP
₱--
|1 ROACH إلى EGP
￡E.--
|1 ROACH إلى BRL
R$--
|1 ROACH إلى CAD
C$--
|1 ROACH إلى BDT
৳--
|1 ROACH إلى NGN
₦--
|1 ROACH إلى UAH
₴--
|1 ROACH إلى VES
Bs--
|1 ROACH إلى PKR
Rs--
|1 ROACH إلى KZT
₸--
|1 ROACH إلى THB
฿--
|1 ROACH إلى TWD
NT$--
|1 ROACH إلى CHF
Fr--
|1 ROACH إلى HKD
HK$--
|1 ROACH إلى MAD
.د.م--