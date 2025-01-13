سعر rLoop (RLOOP)
سعر rLoop (RLOOP) المباشر لليوم هو USD 0.01123773. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RLOOP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق rLoop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 996.80
- تغيير سعر rLoop خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر rLoop مقابل USD هو $ +0.000177 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر rLoop مقابل USD هو $ -0.0046985758 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر rLoop مقابل USD هو $ -0.0028605383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر rLoop مقابل USD هو $ -0.004692138488425317 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000177
|+1.60%
|30 يوم
|$ -0.0046985758
|-41.81%
|60 يوم
|$ -0.0028605383
|-25.45%
|90 يوم
|$ -0.004692138488425317
|-29.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر rLoop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+1.60%
-7.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
rLoop is a decentralized organization accelerating technological solutions to global problems. rLoop acquires, supports, and finances early-stage innovation and research projects as an open and self-governing collective. Users can invest in decentralized technology via NFT's.
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