سعر Rizzo the Rat (RIZZO)
سعر Rizzo the Rat (RIZZO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.97K. يتم تحديث سعر RIZZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rizzo the Rat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92K
- تغيير سعر Rizzo the Rat خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 596.58M
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خلال اليوم، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.60%
|30 يوم
|$ 0
|-87.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizzo the Rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-3.60%
-11.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project is about the creation of Rizzo the rat meme coin. Rizzo the Rat is a Muppet character from the sketch comedy television series The Muppet Show, created in 1992 until 2016. He is a fictional rat who appeared on The Muppet Show and numerous films, with a starring role in the 1992 film The Muppet Christmas Carol. The Rizzo the Rat memecoin is a community-focused cryptocurrency inspired by the iconic, mischievous character. It combines humor, nostalgia, and modern blockchain technology to create a playful yet impactful crypto project. With a fair launch approach, the project prioritizes transparency and accessibility, fostering trust among users. Its roadmap includes building an ecosystem with NFTs, a themed game, and branded merchandise. By blending entertainment with innovation, Rizzo the Rat aims to redefine memecoins as tools for community engagement and creative interaction in the crypto space.
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