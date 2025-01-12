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سعر Rizzo the Rat (RIZZO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.97K . يتم تحديث سعر RIZZO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rizzo the Rat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.92K - تغيير سعر Rizzo the Rat خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 596.58M

أداء سعر Rizzo the Rat (RIZZO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizzo the Rat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.60% 30 يوم $ 0 -87.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rizzo the Rat (RIZZO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizzo the Rat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.81% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -11.04%

معلومات سوق Rizzo the Rat (RIZZO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: