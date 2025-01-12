سعر RizzmasEve (RIZZMASEVE)
سعر RizzmasEve (RIZZMASEVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.63K. يتم تحديث سعر RIZZMASEVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RizzmasEve الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82
- تغيير سعر RizzmasEve خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.40M
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خلال اليوم، كان سعر RizzmasEve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RizzmasEve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RizzmasEve مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RizzmasEve مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-79.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RizzmasEve: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+0.27%
-16.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RizzmasEve is a memecoin created on the Solana blockchain to celebrate the magic of Christmas Eve! Inspired by the holiday season and the spirit of giving, RizzmasEve is a festive and fun cryptocurrency designed to bring joy to crypto enthusiasts. RizzmasEve adds some extra cheer to your digital wallet. As a memecoin, it thrives on community spirit and holiday-themed fun, with a focus on spreading joy, laughter, and holiday vibes during the Christmas season.
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