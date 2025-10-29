معلومات سعر Rizzcoin (RIZZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00150416 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -5.40%

سعر Rizzcoin (RIZZ) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RIZZ بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRIZZ على الإطلاق هو $ 0.00150416، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RIZZ +1.07% على مدار الساعة الماضية، -1.35% على مدار 24 ساعة، و -5.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Rizzcoin (RIZZ)

القيمة السوقية $ 16.88K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.88K إمداد دورة التداول 999.29M إجمالي العرض 999,288,119.017364

القيمة السوقية الحالية لـ Rizzcoin هي $ 16.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIZZ يبلغ 999.29M، مع إجمالي عرض 999288119.017364. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.88K.