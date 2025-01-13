سعر RIZZ Solomon (RIZZ)
سعر RIZZ Solomon (RIZZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIZZ Solomon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.23
- تغيير سعر RIZZ Solomon خلال اليوم هو -1.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.03%
|30 يوم
|$ 0
|-22.68%
|60 يوم
|$ 0
|-16.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZZ Solomon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-1.03%
-0.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RIZZ is a meme token of a handsome Yellow Pepe with Golden Hair, operating on the Solana blockchain.
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