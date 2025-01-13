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سعر RIZZ Solomon (RIZZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIZZ Solomon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.23 - تغيير سعر RIZZ Solomon خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RIZZ Solomon (RIZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZZ Solomon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.03% 30 يوم $ 0 -22.68% 60 يوم $ 0 -16.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIZZ Solomon (RIZZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZZ Solomon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02554268$ 0.02554268 $ 0.02554268 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -0.63%

معلومات سوق RIZZ Solomon (RIZZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: