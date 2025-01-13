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سعر RIZZ Solana (RIZZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر RIZZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIZZ Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.61K - تغيير سعر RIZZ Solana خلال اليوم هو +1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر RIZZ Solana (RIZZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIZZ Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZZ Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZZ Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZZ Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.77% 30 يوم $ 0 -25.14% 60 يوم $ 0 -60.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIZZ Solana (RIZZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZZ Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00101158$ 0.00101158 $ 0.00101158 عالية طوال الوقت $ 0.00792971$ 0.00792971 $ 0.00792971 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +1.77% تغير السعر (7 أيام) +18.85%

معلومات سوق RIZZ Solana (RIZZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: