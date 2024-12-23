سعر RIZON (ATOLO)
سعر RIZON (ATOLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 512.82K. يتم تحديث سعر ATOLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIZON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.12
- تغيير سعر RIZON خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.32B
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خلال اليوم، كان سعر RIZON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIZON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIZON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIZON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|+44.82%
|60 يوم
|$ 0
|+41.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIZON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+0.73%
+24.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rizon is a Tendermint core-based blockchain platform that develops modules to support the transformation of off-chain services into on-chain services. These modules provide users with blockchain-based services, boosting the inflow of ecosystem participants and the diversification of businesses that utilize the platform.
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