توكنوميكس RivusDAO (RIVUS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول RivusDAO (RIVUS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات RivusDAO (RIVUS) RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector. الموقع الرسمي: https://www.rivusdao.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://docs.rivusdao.xyz/ اشتر RIVUS الآن!

توكنوميكس RivusDAO (RIVUS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار RivusDAO (RIVUS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.39K $ 14.39K $ 14.39K إجمالي العرض: $ 987.50M $ 987.50M $ 987.50M العرض المتداول: $ 294.67M $ 294.67M $ 294.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.23K $ 48.23K $ 48.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.104882 $ 0.104882 $ 0.104882 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر RivusDAO (RIVUS)

توكنوميكس RivusDAO (RIVUS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس RivusDAO (RIVUS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RIVUS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RIVUS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RIVUS، استكشف السعر المباشر لتوكن RIVUS!

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