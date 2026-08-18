سعر River Pts اليوم

السعر المباشر لمشروع River Pts (RIVER PTS) اليوم هو $ 0.00184602، مع تغير بنسبة 6.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIVER PTS الحالي إلى USD هو $ 0.00184602 لكل RIVER PTS.

يحتل River Pts حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,554,701، مع عرض متداول قدره 878.41M RIVER PTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIVER PTS بين $ 0.00184597 (أدنى) و$ 0.00196773 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0476517، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIVER PTS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+19.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 324.52.

معلومات سوق River Pts (RIVER PTS)

القيمة السوقية $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M الحجم (24 ساعة) $ 324.52$ 324.52 $ 324.52 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M إمداد دورة التداول 878.41M 878.41M 878.41M إجمالي العرض 878,410,693.622453 878,410,693.622453 878,410,693.622453

القيمة السوقية الحالية لـ River Pts هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 324.52. العرض المتداول لـ RIVER PTS يبلغ 878.41M، مع إجمالي عرض 878410693.622453. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.55M.