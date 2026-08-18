سعر RIV Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع RIV Coin (RIV) اليوم هو $ 0.0033804، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIV الحالي إلى USD هو $ 0.0033804 لكل RIV.

يحتل RIV Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,200,470، مع عرض متداول قدره 2.11B RIV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIV بين $ 0.00334912 (أدنى) و$ 0.00343133 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04727658، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIV بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+6.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 374.26K.

معلومات سوق RIV Coin (RIV)

القيمة السوقية $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M الحجم (24 ساعة) $ 374.26K$ 374.26K $ 374.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.42M$ 30.42M $ 30.42M إمداد دورة التداول 2.11B 2.11B 2.11B إجمالي العرض 8,999,998,297.19406 8,999,998,297.19406 8,999,998,297.19406

القيمة السوقية الحالية لـ RIV Coin هي $ 7.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 374.26K. العرض المتداول لـ RIV يبلغ 2.11B، مع إجمالي عرض 8999998297.19406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.42M.